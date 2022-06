StrandNL architectuur en interieur: verbouwing van een hedendaags herenhuis

In de ochtend en avond zoek je in deze kamer je toevlucht. Je zult er zeker in tot rust komen, dat is mede te danken aan de transparantie in de kamer. De glazen wand is mede verantwoordelijk voor de ruimtelijke sfeer in de badkamer. Ook het prachtige zwevende badkamermeubel, de minimalistische waskommen, en daarboven de sereen verlichtte spiegel, zorgen voor een sfeer van lichtheid. Je krijgt het gevoel dat je opgetild wordt. De inloopdouche heeft een prachtige watervaldouche, waardoor jij kunt genieten van het heilzame warme water dat als een deken over je heen valt. Alles in deze douche is door StrandNL ontworpen met het doel jou te laten ontspannen. Net als in de overige kamers van het huis trouwens!

