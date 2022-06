Kunstenares Margreet Takken: sieraden en objecten van glas

Vandaag stellen we kunstenares Margreet Takken aan je voor. Takken maakt prachtige objecten van keramiek, zoals vaasjes en serviesgoed. Daarnaast heeft zij zich toegelegd op het ontwerpen van sieraden en objecten van glas, die ze creëert door middel van de glasfusing techniek. In al haar werk zijn ambacht, detail en eenvoud kernbegrippen. Het mooie van haar werk is dat het als decoratief object gebruikt kan worden, maar ook als gebruiksvoorwerp. Vandaag laten we je in dit artikel een aantal mooie ontwerpen van haar zien. Het is leuk om te zien hoe gevarieerd het werk van Takken is, de ene keer is het industrieel van karakter, terwijl het de andere keer juist uitgesproken eclectisch is. Al benieuwd geworden? Kijk dan met ons mee naar het werk van deze Nederlandse kunstenares!