7 huizen met planken op bijzondere en slimme plekken

Planken zijn ongelooflijk populaire accessoires, niet in de laatste plaats omdat ze makkelijk op te monteren zijn en zelfs de meest beginnende klusser er mee uit de voeten kan. Daarnaast kunnen ze vrijwel overal in huis worden opgehangen en zijn ze zeer geschikt om net dat beetje extra opslagruimte mee te creëren. De meeste van ons worden ook nog eens extra creatief als we weer een beetje extra ruimte in huis kunnen creëren.

Heb je wat extra inspiratie nodig om extra opslagruimte in je kleine woning te creëren? Dan moet je dit Ideabook eens lezen. Hierin laten we je zeven huizen zien met planken die op ongewone en ingenieuze plaatsen zijn opgehangen. We durven gerust te wedden dat een aantal van hen je behoorlijk zullen verrassen!