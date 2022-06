25 manieren om het beste uit je kleine huis te halen (deel 1)

Zoveel mensen denken dat ze meer opbergruimte nodig hebben als de chaos compleet is. Dat is een geweldig idee, maar onze tip is om eerst op te ruimen in huis. Gooi alles weg dat je niet meer nodig hebt of beter, breng spullen naar de kringloopwinkel. Heb je daarna alsnog extra kasten nodig dan kun je altijd nog naar een winkel.