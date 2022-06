Linea Architecten: uitbreiding van een monumentale kerk

Nederland is een echt kerkenland, waar je ook gaat of staat ze trekken aan ons oog voorbij. Vele kerken zijn rijksmonumenten geworden of worden door vereniging of stichtingen beheerd. Soms voldoet de oorspronkelijke grootte niet meer, omdat de kerk een andere functie gekregen heeft of omdat een christelijke gemeente die er in huist gegroeid is. Dan kan de wens ontstaan om de ruimte te vergroten. De monumenten hebben vaak een hoge historische waarde, waardoor ze soms niet aangepast kunnen worden. In dat geval kan er besloten worden om een externe constructie te bouwen rond de bestaande, zodat de oude architectuur authentiek blijft. Vandaag gaan we je deze optie laten zien. Linea Architecten wist zo een bestaand gebouw aan de eisen van de moderne tijd aan te passen. Laten we snel gaan kijken naar dit prachtige project!