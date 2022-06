Moderne eengezinswoning met veel leuke hoekjes!

Deze keuken is prachtig en ruim opgezet met het kook eiland als centrale punt. Hier kunnen alle hobby chefs zich naar hartenlust uitleven en tegelijkertijd in contact staan met de mensen aan de eettafel. Let ook even op de prachtige visgraten houten vloer en het speelse krijtbord achter in de kamer.

Zou je ook in zo'n fijn huis willen wonen? Ga dan eens praten met een van deze professionals. Inspiratie voor de inrichting van jouw eigen droomhuis kun je hier op doen. En aangezien het alweer bijna lente is (nou ja bijna… ), doen we er in dit Ideabook nog wat ideeën voor de tuin bij.