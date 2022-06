OneSevenTree: Boterham Amsterdam

Vandaag hebben we echt een smakelijk interieurdesign voor je, we gaan een kijkje nemen in een broodjeszaak in Amsterdam Oost. Zowel het ontwerp als de realisering lag in de vakkundige handen van interieur-designstudio OneSevenTree. Hun werk is zeer divers; ze werken in verschillende stijlen voor particuliere en professionele cliënten. De ontwerpen dragen altijd een geheel eigen signatuur, waardoor je als klant altijd een uniek design mag verwachten. Daarnaast werkt de studio in nauw overleg samen met haar klanten, waardoor de wensen duidelijk kenbaar gemaakt kunnen worden. Ben je al nieuwsgierig geworden? Kijk dan met ons mee naar dit bijzondere design!