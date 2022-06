Designed by David: klassieke keukens

We hebben zojuist een rustieke (of landelijke) en een modern keuken gezien. Deze keuken lijkt een combinatie tussen de twee. Enerzijds zien we de natuurstenen keukenbladen, anderzijds zien we de strakke landelijke houten kasten eronder. Let ook even op de schitterende tegelwand en de houten balk er boven, deze combinatie oogt prachtig authentiek en stijlvol. Opvallend is ook het ingetogen kleurenschema dat gebruikt is voor het plafond en de wanden, dit is echt de perfecte achtergrond voor de mooie houten elementen en de verschillende decoraties die in de keuken te vinden zijn. Dit design door Designed by David past perfect bij een hedendaagse woning, waarin een landelijke rustiek en modern design hand in hand gaan.

Tot zover deze prachtige klassieke keukenideeën. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgens, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends.

