NokNok: slim en stijlvol design

NokNok is opgericht door interieurarchitect Sander Breur. Hij studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zijn slimme en stijlvolle oplossingen voor binnen en buitenruimtes vallen op door de geheel eigen stijl. NokNok staat bekend om de speelse hoekjes en nisjes in de ontwerpen. Het eindeloze geduld van Breur resulteert steevast in een ontwerp dat helemaal bij de klant past. NokNok gaat zogezegd door tot dat het detail tot op de millimeter nauwkeurig klopt. Een eigenschap die bij een uitstekende interieurarchitect past. NokNok heeft een praktisch inzicht, want door de jarenlange ervaring die Breur heeft met veel onderaannemers, kent hij veel levertijden, en zodoende kan hij een uiterst realistische planning en calculatie maken voor het project dat jullie samen aan kunnen gaan. Als je een ontwerp wilt dat aan je wensen voldoet, maar ook een eigenwijze twist heeft, waar het enthousiasme vanaf spat, dan is NokNok de uitgelezen partij! Of je nu een nieuwe meubel, verbouwing of nieuwbouw in de planning hebt staan: bij NokNok ben je aan het goede adres. Vandaag laten we je een kinderkamer zien die geheel in de stijl van Breur ontworpen is. Kijk met ons mee naar het schitterende resultaat!