Met deze tuinen komt u geheid tot rust!

In deze vlondertuin heerst een schitterend ruimtelijk gevoel. Daarnaast is de sfeer in de tuin erg aangenaam, vooral vanwege het water dat nabij is. De tuin is voor het grootste gedeelte opgebouwd uit kunststof planken die gemakkelijk in het onderhoud zijn en supermooi ogen. Het meubilair is op en top modern door zijn minimalistische vormgeving en antraciet grijze kleur. De glasplaat op de tafel is ook een schitterende moderne uiting die helemaal past bij deze voortreffelijke tuin. De tuin biedt voldoende ruimte om een gezellig buurtfeest te houden. Daarnaast is er gelegenheid om je een bootje aan te meren, waarna je even lekker een eind kan varen. Let ook even op de schitterende trap die ons langs het groen naar het huis brengt, een prachtig design door Booiman en van Dijk Tuinen!