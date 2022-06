In de Franse regio de Hérault vinden we dit ouderwetse huis daterend uit 1890 terug . De architecten van Atelier Julien Blanchard Architecte DPLG hebben de woning op wonderbaarlijke wijze verbouwd en gerenoveerd. Daar lezen we meer over in het vervolg van dit artikel. Het gebouw bevindt zich in een drukke straat ergens in een stad nabij Montpellier. Een van de uitdagingen bij dit project was het hergebruik van de verschillende oorspronkelijke materialen van het gebouw.