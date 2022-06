homify 360º: Vrijstaande woning in Overijsse

In Japan is het heel normaal om een badkamer te hebben die vanuit de slaapkamer te zien is. Deze badkamer is in één woord prachtig! Het ovale bad is helemaal van deze tijd en erg populair. Het badkamermeubel volgt de minimalistische stijl in zijn vormgeving en is gemaakt van hoogwaardig hout. De hanglamp is een poëtische toevoeging aan deze kamer. Als je in bad zit heb je mooi zicht op de omgeving buiten. Wil je juist geen doorkijk, dan kun je het witte gordijn voor de glazen deuren schuiven. Prachtig en ingetogen, zo omschrijven wij deze badkamer.

Tot zover dit prachtige huis ontworpen door HASA-architecten. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

