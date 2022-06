Moderne bungalow waar je van het leven kunt genieten!

We komen aan bij de woning in Zuid-Korea en zijn direct onder de indruk van de minimalistische looks. Natuurlijk is het een stijl die we vaker in het Verre Oosten tegenkomen, maar deze woning heeft iets unieks. Het gaat bij deze woning zowel om de strakke, ingetogen lijnen, maar zeker ook om de robuuste stenen, iets dat niet altijd opgemerkt wordt binnen de minimalistische stijl, maar er wel degelijk deel van uitmaakt. Voor we de woning binnengaan valt onze blik op de boom in de hoek, die zal later de buitenruimte laten bloeien. Laat je inspireren door een interieurarchitect.