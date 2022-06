10 badkamers met schitterende houten elementen

Hout is een veelzijdig materiaal dat je vaak terugziet in de keuken, de woonkamer, de entree, maar ook in de badkamer! In het laatste geval is voorzichtigheid niet overbodig, omdat vocht het hout zou kunnen aantasten. Overtollig vocht kan zorgen voor houtrot, een proces dat het materiaal broos maakt. Mocht je hier wat onzeker over zijn, er zijn gelukkig eenvoudige manieren om je badkamer waterproof te maken, hoe je dat doet, lees je hier.

Hieronder vind je een overzicht van 10 prachtige badkamers, die je echt niet mag missen!