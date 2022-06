Een perfect modern huis voor een familie

Historische huizen en traditionele panden hebben ongetwijfeld hun eigen charme, maar vaak zijn dergelijke woningen niet meer in overeenstemming met onze verwachtingen of instaat om de moderne leefstijl te faciliteren. Gesloten kleine ruimtes, kleine ramen, weinige ruimte- het zijn zomaar een aantal eigenschappen die we tegenwoordig liever niet meer zien. Er is natuurlijk een oplossing… . kies voor nieuwbouw of een renovatie!

Deze residentie werd in de schilderachtige Duitse stad Mellrichstadt gebouw. Het bouwjaar van het huis is 1947, maar de woning is daarna gerenoveerd. Het oude gebouw werd behouden terwijl er ruimte was voor moderne accenten en trendy materialen. De bewoners ervaren in deze ruimte hun lievelingsstijl: de minimalistische bouwstijl. Het huis met zijn glooiende dak en uitgestrekte terras ziet er aan de buitenkant traditioneel en futuristisch uit. Binnen gaan we een strakke inrichting zien: een klassieke mix van hout en witte tinten, meer futuristische ontwerpen en verrassend levendig design. Deze woning is een serene en charmante wereld om in te wonen. Zin in de nodige inspiratie? Kom dan snel met ons mee op tour!