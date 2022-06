Heb je een nieuw huis en heb je een tuin? Dan ben je een enorme gelukzak. Toch is je huis en tuin niet compleet totdat je een hek of schutting geplaatst hebt in de tuin. Ga je een volledig nieuwe schutting in je voortuin zetten, of is de oude afscheiding dringend aan vervanging toe? Dan is dit artikel zeker iets voor je! Voordat je de hulp van een hovenier of een tuinarchitect inroept, moet je zeker eens deze lijst van 25 leuke en originele erfafscheidingen eens door te nemen. Of je nu graag een tuinafscheiding laag of hoog wilt plaatsen, deze erfafscheidingen zijn de perfecte inspiratie op vlak van materialen, groottes en vormen.