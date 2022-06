Ben je met je gezin op zoek naar een iets grotere woning? Of heb je zin om je gewoon even te verlekkeren aan mooie huizen? In beide gevallen ben je met deze lijst dan aan het juiste adres. Want we hebben 9 inspirerende vrijstaande familiewoningen voor je op een rijtje gezet. Bij elke woning is wel iets rustieks of landelijks te vinden, maar steeds weer op een hele andere manier. Oordeel zelf maar welke woning jij het leukste vindt en geniet vooral van dit mooie overzicht dat is samengesteld uit de ontwerpen van experts van over de hele wereld.