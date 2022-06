homify 360º: Bijzonder passiefhuis in het Belgische Blanden

Het compacte volume herbergt bijzonder veel ruimte, ook op deze foto bevinden we ons nog in de woonkamer op de begane grond. Door de ruimte van veel lichtinval te voorzien en door de keuze voor lichte kleuren en zachte materialen lijkt de ruimte optisch groter. Frisse, kleurrijke details en meubels, zoals de twee sofa's hier vallen in positieve zin op. De architecten van HASA hebben met dit project bewezen dat het ontwerpen en realiseren van een prachtig passiefhuis ook voor hen is weggelegd. Laten we hopen dat er in de toekomst nog meer volgen. In ons magazine vindt u nog meer artikelen terug over passiefhuizen.