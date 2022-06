Slaapkamer behangen: de gids naar succes

De laatste jaren lijkt het er op alsof verf de overhand heeft gekregen als we kijken naar de muurbekleding in onze huizen. Waar je vroeger vooral behang op de muren zag, zie je mensen nu menig bouwmarkt uitlopen met emmers vol muurverf. De populariteit van muurverf is niet helemaal onbegrijpelijk. Het sauzen van muren is voor vele van ons een makkelijke oplossing. Iedereen kan met een roller en een bak verf uit de voeten. Behangen is wat betreft een stuk omslachtiger. Je moet een pot behanglijm aanmaken, de muren opmeten, het behang in de juiste banen knippen, het behang met lijm insmeren en op de muur aanbrengen. Veel mensen denken dan ook dat ze niet kunnen behangen, zeker niet wanneer het behang ook nog een patroon heeft.

Toch zijn wij er bij homify van overtuigd dat iedereen kan behangen. We zijn ook van mening dat behang een ruimte net dat beetje extra warmte en sfeer kan geven, wat je met muurverf niet kunt bereiken. Daarom geven we je in dit Ideabook een handjevol tips voor het behangen van je slaapkamer Van het uitkiezen van het behang tot het verwijderen, voor het geval je er ooit weer op uitgekeken raakt. Lees snel verder en ga binnenkort nog met deze tips aan de slag!