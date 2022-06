10 geniale ideeën voor kleine badkamers

Heb je ruimte nodig in je badkamer? En is het design wat rommelig waardoor de ruimte nog kleiner lijkt? Een van de van de eenvoudigste manieren om dit probleem op te lossen, zonder al teveel uitgaven is het creëren van meer opslagruimte. Bijvoorbeeld door middel van rekken of planken. Maar hoe doe je dit wanneer de ruimte beperkt is? We hebben met je meegedacht en tonen je 10 slimme opslagideeën op plekken die je niet had verwacht. Maak ook jouw badkamer opgeruimd en minimalistisch en kijk mee hoe je deze ruimte nog veel functioneler kunt maken. Laten we beginnen…