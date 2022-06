Na deze tips zul je nooit meer opruimen zoals voorheen

Zelfs wanneer je niet veel tijd hebt, dan nog is het belangrijk om de etensresten uit je keuken en van de borden te verwijderen voordat je ze in de vaatwasser plaatst. Zo voorkom je dat deze resten in je vaatwasser blijven zitten. En wanneer we de etensresten in de afvalbak gooien dan zouden we ook deze dagelijks even moeten verwisselen zodat er zich geen ziektekiemen of bacteriën in je huis verspreiden.