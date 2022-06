10 prachtige houten huizen op een rij

Het onderhouden van houten huizen is essentieel, want uiteindelijke zullen organisme zich te goed doen aan het hout. Mineraal olie kan voldoende zijn om het materiaal goed te houden. Eens in de twee of drie jaar gebruiken is afdoende in een koud klimaat, terwijl in een tropisch of subtropisch klimaat eens per jaar nodig is. Het interieur van een houten huis als deze zou eens in de vijf tot zes jaar een up-date moeten krijgen, want om de zoveel tijd komt er weer een stijl in the picture waar je dol op bent!