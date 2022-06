Liefde voor decoratie: een zeer gezellige flat

We brengen een bezoekje aan de slaapkamer, waar we blij verrast omringd worden door het typische Catalaanse architectuur van de vroege twintigste eeuw. In deze kamer ligt meer verborgen dan alleen een slaapkamer; een badkamer en suite én een studiekamer zijn ook nog aanwezig. Alsof dat nog niet voldoende is, is er in de hoogte met verschillende niveau's gewerkt waardoor nog een slaapgedeelte ontstaan is. Grote middelen voor kleine ruimtes!