Nieuw interieur met een geheim

Er is niet veel voor nodig geweest om de woning een volledig nieuwe spin te geven. Bij binnenkomst zijn de bewoners verrast door de nieuw look. Het verschil is verbazingwekkend. Een sterk punt van de ruimte is de rode tint, die valt lekker om en brengt de nodige levendigheid in de kamer. Het is een excentrieke hal geworden met die moderne kunst aan de wand. Ook het tijgerprintje op de stoel rechts is lekker gewaagd. Samen aan je huis bouwen met een architect zorgt voor excellente resultaten.