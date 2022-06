6 trucs voor een lagere energierekening die jij nog niet kende!

Een goed idee is om op deze koude dagen lekker neer te ploffen op de bank en jezelf heerlijk warm te houden met een zachte warme deken. En textiel is er in veel meer varianten dan alleen maar in de vorm van dekens, plaids of dekbedden. Denk ook aan gordijnen, kleden, beddengoed en zelfs kussens. Textiel in huis houdt de warmte vast, dus hoe meer hoe beter. Voor je beddengoed is flanel de meest warme en zachte stof en ook al lijkt deze misschien wat ouderwets, het is heerlijk warm en zacht op koudere dagen. En het belangrijkste tijdens deze koude dagen is toch om het warm te hebben, of niet? Wil je graag meer bespaartips voor je stookkosten lezen? Blader dan ook dit artikel even door.