Voor en Na: van verschrikkelijke bende naar prachtig modern onderkomen

Niets, maar dan ook niets, herinnert meer aan de oude keuken die hier eens was. Dit hippe geheel is namelijk iets waar je wel heel erg vrolijk van wordt. Vooral het rode aanrechtblad maakt een prachtig modern geheel van de ruimte. En de lichtinval is nu ook dik in orde. Naast een fraai dakraam is er ook namelijk goed over de verlichting nagedacht zodat je hier altijd aangenaam in het licht kunt koken. Een klein rustiek randje is te vinden in de vorm van de nieuwe laminaatvloer. Ook een stuk beter dan die oude tegels!