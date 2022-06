Een gezellig appartement vol met inspirerende ideeën!

Zodra er ergens een chic appartement vol met inspirerende ideeën te vinden is, dan staan wij als interieurliefhebbers natuurlijk vooraan om te komen kijken. In het geval van dit project van de Italiaanse experts van Architrek is dat natuurlijk ook zo. En eigenlijk is dit meer dan een appartement, want er is ook nog een verdieping. Je zou het daarom ook een penthouse kunnen noemen. Welke naam we het ook geven, het is in de eerste plaats heel erg mooi en bijzonder. We hopen dat jij daar ook zo over denkt en zijn benieuwd naar jouw oordeel.