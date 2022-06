6 veelgemaakte interieurmissers en hoe ze te voorkomen

Laten we maar direct met de deur in huis vallen: interieurmissers maken we allemaal. Ergens in je leven heb je een meubelstuk in huis gehaald of een inrichting bij elkaar bedacht waarvan je nu denkt: hoe kreeg ik het voor elkaar . En toch was je toentertijd ongetwijfeld trots en vol enthousiasme over je zelfbedachte interieur, terwijl je met de wijsheid van nu wel beter weet. In dit Ideabook bekijken we een aantal veelvoorkomende interieurfouten die op dit moment spelen. Laten we samen op basis van de kennis die we nu over interieurontwerp hebben de lijst van veelgemaakte missers bekijken en met elkaar afspreken dat we deze in ieder geval niet in ons eigen interieur toelaten. Want als we samen zo'n lijst hadden opgesteld ten tijde van jouw persoonlijke misser, had ongetwijfeld ook die voorkomen kunnen worden.