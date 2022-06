Trendy uitbouw voor een authentieke woning

Deze foto is beeldig want hij laat zien dat de oude stenen prachtig passen bij de stalen looks en de zwarte houten kozijnen. Het interieur heeft hier een feestelijke look, geen wonder dat de bewoners vrolijk worden van deze ruimte. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat je oudere woningen opnieuw opbouwt of een flinke update geeft. Dat laatste hangt samen met de tijdgeest waarmee we leven. Ook oud design wordt vaak zonder opknapbeurt direct in het interieur gezet (vintage design). Er heerst vaak geen strenge opvatting van stijl meer die het verhinderd een uitbouw als die van vandaag te combineren met een oud huis. Daarvoor zijn we te eigenzinnig geworden, te individualistisch. Vroeger heerste dit idee van een dwingende stijl wel.

Wij van homify vinden het altijd erg inspirerend om de vinger aan de pols te houden en je vooruitstrevende architectuur te laten zien. Met deze foto sluiten we de tour in de extension af. Hopelijk ben je net zo enthousiast en geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woontrends en ideeën! Deze woning heeft een geraffineerde stijl.