Voor en na: van ruïne naar droomkeuken

Ook vanuit deze positie in de ruimte zien we hoe mooi de inrichting van deze culinaire ruimte is. De keukenapparatuur is strak in het meubilair geïntegreerd. Ook een wasmachine behoort daartoe. Verschillende kasten zorgen voor veel opbergruimte waardoor je al je voorraad kunt opbergen. In deze keuken heerst een lichte look, grote tegels met een grijstint zorgen voor de basis. Het blanke hout en de witte wanden maken het plaatje compleet. Ook sfeerverlichting is belangrijk. Het is niet meer zoals vroeger, toen we met een peertje aan het plafond klaar waren: in deze eigentijdse keuken zien we hanglampen en spotjes in het plafond. Een geweldige manier om sfeer te brengen in het interieur. Met deze foto sluiten we onze reis langs de verschillende keukens af. Blijf ons volgen voor meer mooie ideeën en woontrends. Be inspired.