Voor en Na: een tweede kans voor de keuken!

Je bent bij Voor en Na’s van ons gewend dat je eerst de oude situatie ziet en vervolgens de nieuwe. Dat er hier gebouwd en verbouwd gaat worden mag duidelijk zijn. Maar er is één probleempje, waar is de keuken dan? Is die al verdwenen of is die verstopt? Het laatste is het geval! Want achter de witte muur is namelijk de oude keuken te vinden. En dat we die muur aan je laten zien is niet voor niets, daar kom je snel genoeg achter.