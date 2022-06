Voor en Na: de juiste keuken dankzij de juiste expert

Het slagen van een project valt of staat met de juiste expert. In het geval van de keuken waar we nu gaan kijken, waren de Zuid-Afrikaanse kastenbouwers van Bosskitchens uit Johannesburg de aangewezen professionals om een verouderde en onpraktische keuken om te toveren in een inspirerend geheel. En het leuke is dat we je niet alleen de foto’s van de oude situatie en de nieuwe situatie kunnen laten zien, maar ook de (digitale) tekeningen die zijn gemaakt voor het ontwerp kunnen we bekijken. Een completer overzicht is bijna niet mogelijk! Kijk daarom met ons mee.