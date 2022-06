Een juweeltje op zolder

De keuken is een prachtig voorbeeld van een minimalistisch geheel. En daarmee komen de oude balken nog beter tot hun recht. Evenals de muren en het plafond, is het aanrecht helemaal in wit uitgevoerd. Een grijze laminaatvloer maakt het minimalistische beeld hier compleet. Wat verder opvalt, is hoe licht het hier is. Zolders kunnen erg donker zijn, maar middel van meerdere (dak)ramen is dat hier gelukkig niet het geval.