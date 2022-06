Pieter-Jan van den Kommer: megajacht design

Pieter-Jan van den Kommer is van jongs af aan creatief en ambitieus. Na een gedegen vakopleiding aan het Meubileringscollege had hij in 1998 zijn grote doorbraak met een schitterend ontwerp voor een restaurant in Bergen. Deze rasechte ontwerper creëert graag een compleet interieurontwerp waarin hij al zijn creativiteit kwijt kan, natuurlijk wel op basis van een persoonlijke werkrelatie met zijn klanten. De klant staat centraal! Zijn filosofie is glashelder: in een interieur mag geleefd worden . Hij werkt met veel natuurlijke materialen, zoals hout, zink, leer en natuursteen, ook werkt hij veel met staal en beton. De ontwerper draagt de natuur een warm hart toe, daarom werkt hij altijd met milieuvriendelijke materialen en stoffen. Als klant kun je bij hem terecht voor een update van het interieur van je woning of vakantiehuis, het maakt dan niet uit of deze in het binnen- en buitenland staat. Luxe appartementen, horecagelegenheden en andere bedrijven zijn het werkterrein van Pieter-Jan van den Kommer. Vandaag gaan we een over-the-top jacht zien, het draagt de naam Mojo en het ligt in de haven van Dubai. Kijk snel mee naar de prachtige vormgeving!