Agnes Loonstra – Nes is More

Met een beetje fantasie lijken de zee en de lucht in visueel opzicht wel wat op elkaar. Wie droomde er vroeger niet van om tussen de wolken te zwemmen in het hemelsblauwe water. Het werk lijkt deze dagdroom te visualiseren. De vogel die uit de kooi ontsnapt en de zwemmers in het water, ze integreren het ondermaanse en de verre lucht. We kijken door het raam waarop het werk geschilderd is en zien de figuren hoger en hoger drijven. Ook dit werk van Nes is More heeft een jaren zestig sfeer, het is alsof je naar een platenhoes van een onbekend album van Pink Floyd of Love kijkt. Of het nu buiten herfst of winter is, als je naar dit werk kijkt heb je altijd een zomers gevoel.

Tot zover de mooie werken van Nes is More. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de mooiste Nederlandse kunst.

