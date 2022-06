Vermijd deze fouten bij het decoreren van je hal!

De Assepoester van ons huis is toch vaak wel onze hal. Eenzaam, alleen en vergeten zonder die mooie en smaakvolle inrichting. Maar het kan juist zoveel toevoegen aan je woongenot om hier wel iets moois van te maken! Wanneer we de hal inrichten dan zien we vaak een aantal basisdingen over het hoofd. Het is over het algemeen een kleine, donkere ruimte waar we teveel spullen willen plaatsen. Dus hoe creëer je hier die sfeervolle luxe en lichte, uitnodigende ruimte? Maak van je hal net als Assepoester de stralende koningin van het bal. We hebben met je meegedacht en presenteren je de 5 gouden tips… Lees je even mee?