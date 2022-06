De prachtige tafels van Vanouds

Deze gedetailleerde close-up van de tafel toont ons goed hoeveel aandacht aan de tafel is besteed. Een sterk staaltje vakmanschap en inventief gebruik van materialen. We kunnen ons voorstellen dat de tafel op allerlei manieren gecompleteerd kan worden met verschillende accessoires of decoratieve objecten. Op de foto hier springt het groene plantje gelijk in het oog, een betere tafel hadden we voor dit plantje niet kunnen bedenken. Deze tafels moeten een bijzondere uitwerking hebben in een industrieel interieur.