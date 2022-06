Mood Interieur: een modern advocatenkantoor

Mood Interieur creëert interieurontwerpen voor elke sfeer en functie. Vandaag nemen we je mee naar een van hun topprojecten, namelijk de inrichting van een advocatenkantoor dat gevestigd is in een kantoorpand in Kasteel Moersbergen te Doorn. Het project kwam aan het rollen in juni 2011 met uiteindelijk een fantastisch resultaat. De ruimte bood veel creatieve mogelijkheden, waardoor het natuurlijk een prachtig project voor Mood Interieur was. Voor de update van het kantoor was het meubilair verouderd en het totale design achterhaald. Nu is het kantoor weer op en top modern. Al nieuwsgierig? We gaan je hieronder laten zien hoe mooi het resultaat geworden is. Let wel, ook voor jouw interieur kan Mood Interieur een prachtig ontwerp maken. Kijk met ons mee!