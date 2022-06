Rupert & Rupert: hedendaagse luxe design inrichting

Rupert & Rupert hebben een verfijnde stijl en smaak. Het is voor hen geen geheim waar ze de mooiste meubels vandaan moeten halen. Italië is de bakermat van deze prachtige Italiaanse bank. Hij heeft een stoere look, maar ook schitterende delicate vormgeving. Op de afbeelding zien we een hoekbank, die wordt natuurlijk direct de social hotspot in huis. Zoek je een rechte bank? Dat is ook mogelijk, want deze bank is in twee vormen te verkrijgen. Ook qua kleur valt er wat te kiezen. Een perfect meubelstuk voor een modern interieur. Let ook even op de bijpassende salontafel en het bijzondere kunstwerk aan de muur.