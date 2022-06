Top 5 van de week: Spectaculaire renovaties en prachtige architectuur

Elke zondag behandelen we de vijf meest populaire artikelen van afgelopen week. Vaak vinden we in deze top vijf veel design terug, of artikelen over meubilair. Deze week merken we duidelijk een voorkeur voor architectuur en interieurdesign op, met daarbij een accent op spectaculaire renovatie- en herbouwprojecten. De lijst wordt aangevoerd door twee van zulk soort renovatieprojecten, daarbij verdient de herbouw van de boerderij in het Limburgse Neer een speciale vermelding, zelden kwamen we zo'n populair artikel tegen. Volkomen terecht natuurlijk, wat een spectaculair project! Er was echter nog veel meer te genieten deze week.