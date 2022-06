Bij het inrichten van ons huis lopen we met regelmaat tegen beperkingen aan. Onze woonkamer is te smal of te breed, onze keuken te klein en onze hal te groot. Gelukkig zijn er voor al deze problemen, als je al zo mag noemen, gemakkelijke oplossingen voor handen. Je moet alleen wel even weten wat deze oplossingen zijn. Zo zijn er ook oplossingen voor een laag plafond. Het inrichten van een ruimte met een laag plafond vereist een aantal slimmigheidjes om te voorkomen dat de ruimte klein gaat aanvoelen. Nu lijken de tips voor het inrichten van een huis met een hoog plafond ons om de oren te vliegen, maar over een laag plafond daarentegen is veel minder te vinden. Daarom hebben we dit Ideabook voor je samengesteld.

Heb je een ruimte met een laag plafond in huis en weet je niet goed hoe je deze het beste kunt inrichten? Of sta je op het punt om je droomhuis met laag plafond te betrekken? Lees dan snel verder. In dit Ideabook geven we 6 tips om een huis met een laag plafond in te richten.