Standard Studio Amsterdam: eigentijds en functioneel

In deze industriële kamer zien we diverse verschillende stijlen. De glazen moderne tafel is een transparante toevoeging aan de kamer, terwijl de comfortabele stoel het ultieme comfort vertegenwoordigt. De lage leren sofa doet ons denken aan het design uit de jaren zeventig. Daartegenover vinden we een Scandinavisch houtenbankje dat voor een natuurlijk touch zorgt. Let ook even op de prachtige wand met de naakte beton look: gewoon helemaal het einde!