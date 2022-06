Fantastische boswoning kreeg een moderne inrichting

Wij houden van transformaties! De modernisering van oude gebouwen, ze aanpassen aan de moderne woonwensen en verwachtingen van de bewoners, is een van onze meest geliefde activiteiten! Vandaan nemen we je mee naar een boswoning in Zwitserland die al zeer lang geleden gebouwd is, maar recentelijk een nieuwe look gekregen heeft waardoor het weer bewoonbaar is volgens de eigentijdse wooneisen. Tijdens dit project is het geluk om de authentieke vibe van de woning te bewaren en toch een modernisering door te voeren. Respect voor het culturele erfgoed van de regio, waar de woning deel van is, straalt van de nieuwe woning af. We gaan hieronder samen kijken naar een prachtige boswoning die ons betoverd heeft.