Karakteristiek huisje op het platteland

We twijfelen er niet aan dat dit een huis was met een mooie look voordat de renovatie plaats vond, maar een beetje extra flair en visie mocht er toch wel vanaf stralen. Dat laatste is zeker geluk, want de keuken, eetkamer en de lay-out van de begane grond zijn totaal veranderd. Daarbij is er een nieuwe vrijstaande garage gebouw met allerlei praktische snufjes. Een hele verandering dus!

De woning is gelegen in de buurt van Petersfield, in de South Downs National Park. Het is een huis dat duidelijk alles heeft wat er nodig is om optimaal te kunnen wonen. Functioneel en mooi, dat is hoe we deze nieuwe woning omschrijven! Wandel even met ons mee door de woning en vind je inspiratie!