Bungalow wordt uitgebreid met geweldige aanbouw

Het is een bekend fenomeen: je zit heerlijk in je eigen huis maar zou op zich nog wel wat extra ruimte kunnen gebruiken. Wat ga je doen? Verhuizen en een nieuw thuis opbouwen, of zijn er nog andere oplossingen? Die zijn er zeker! In sommige gevallen kun je namelijk een heel stuk aan je huis laten aanbouwen, waardoor je de vertrouwdheid van je eigen huis kunnen behouden. Maar dan met ineens veel meer ruimte.