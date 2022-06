Top 5 van de week: deze spullen moet je echt wegdoen!

Om de beschikbare ruimte in je huis te optimaliseren is het altijd mogelijk om verbeteringen aan te brengen. Vaak zijn het simpele oplossingen waarmee je veel ruimte kunt besparen vergezeld van een vleugje creativiteit! Elke centimeter van je huis is waardevol en wordt zo optimaal benut. Wel zo handig, zeker wanneer je over weinig ruimte beschikt.

Veel oplossingen om ruimte te besparen kennen we al.. Het zit hem dus in de details en de meer creatieve oplossingen. Het volledige gebruik van de ruimtes in huis in de hoogte, breedte en de smalle nissen en ruimtes die je vaak niet eens had herkend als potentieel. Lees mee waar het verborgen ruimtepotentieel in jouw huis zit en hoe je dit op slimme wijze kunt inzetten om ruimte te besparen.