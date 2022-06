Bedaux de Brouwer Architecten: woonhuis Bedaux-Nagengast in Tilburg

We komen nu bij een van de belangrijkste kamers van het door Bedaux de Brouwer Architecten huis: de moderne werkkamer. In deze kamer wordt overduidelijk aan het functionaliteitscriteria voldaan. De eenvoudige werktafel zorgt voor de industriële vibe, het grote raam biedt de bewoners al het daglicht dat nodig is en de grote boekenkast is de plek om vakliteratuur en andere belangrijke documenten in op te slaan. Het mag de harde werker hier aan niets ontbreken, een moderne computer zorgt voor de essentiële digitale technologie en internetconnectie. Let ook even op de jaren dertig woningen buiten in de wijk, mooi authentiek, maar vaak niet al te ruim en qua isolatie nogal gedateerd. Deze woningen is op en top geïsoleerd, maakt gebruik van een warmtepomp en duurzame energie die opgewekt is door zonnepanelen. Kortom, het huis is een voorbeeld voor de gehele wijk.

Tot zover dit prachtige gebouw van Bedaux de Brouwer Architecten. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen voor de laatste trends op het gebied van design en (binnenhuis)architectuur.

