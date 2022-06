Een jaren 60 huis op landelijke wijze uitgebreid

Voor we binnen rond gaan neuzen, nog even een kiekje van de uitbreiding van dit huis. Een boerenschuur lijkt hier wel als inspiratie te zijn gebruikt. En in deze uitgesproken landelijke omgeving is dat ook helemaal niet zo’n gek idee. Het huis past nu eigenlijk beter in het landschap dan voorheen. Moderne architectuur was hier dan ook niet zo wenselijk en vandaar dat voor deze prachtige oplossing is gekozen.