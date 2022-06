Voor en Na: oud huis krijgt uitbreiding en nieuwe tuin

Een oud vrijstaand huis nog leuker maken dan het al is? Dat is precies wat de Britse interieurarchitecten Hampshire Design Consultancy hebben gedaan. Er is namelijk een uitbreiding bij het oorspronkelijke huis geplaatst en daarnaast is een geheel nieuwe tuin met terras aangelegd. En uiteraard is de inrichting van het huis daarbij ook flink op de schop gegaan. Het oude interieur had al een leuke charme, maar in de nieuwe situatie is het nog veel leuker. Ben je benieuwd naar alle verschillen? We laten je graag de oude en vooral de nieuwe beelden zien.