Design Gietvloer: veelzijdigheid en sfeer

Als er één plek is waar een gietvloer helemaal tot recht komt: de keuken! Het is erg praktisch om zo'n vloer in dit vertrek te hebben, omdat hij goed schoon te maken is, eenvoudig met een vochtige doek. Hierdoor is je keuken te allen tijde schoon en dus hygiënisch. In een keuken valt er vaak eten op de vloer, het is de plek bij uitstek om goed schoon te houden. Naast de praktische voordelen heeft de vloer ook een esthetisch karakter. De vloer is een prachtige basis voor je keuken, in combinatie met minimalistische meubels, zoals te zien op deze afbeelding, creëer je zo een geweldige sfeer in de ruimte. Let even op de schitterende accessoires op de kast en de planken boven het fornuis. Deze objecten creeren een levendige sfeer, de vloer creëert rust.